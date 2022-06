PRE-PARTY IN LUFTIGEN HÖHEN

15. Juni 2022

Jetzt geht’s los! Die größte Medaillen-Party des Landes beginnt mit der Eröffnungsfeier am Mittwoch, die mediale Pre-Party stieg schon Dienstag auf der Dachterrasse der Holding Graz. Es ist alles angerichtet für die Sport Austria Finals powered by Intersport & Holding Graz. 6.000 Athlet:innen, 22 Sportstätten, 200 Entscheidungen in 4 Wettkampftagen machen Graz zum zweiten Mal in Folge zu Österreichs Sporthauptstadt.

Hoch oben im fünften Stock der Graz Holding fiel der Startschuss zur zweiten Auflage des Multisport-Events mit Olympia-Spirit. Noch höher flogen die „G 5 Ladys“, so heißt die Sektion der Projekt Spielberg Graz Giants Cheerleader, die mit ihrem Live-Auftritt beim finalen Medien-Update mit spektakulärer Sportakrobatik und atemberaubender Artistik für Staunen und Gänsehautmomente sorgten.

Ein verheißungsvoller Vorgeschmack auf die zweiten Sport Austria Finals, meint auch Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Im vergangenen Jahr waren die Sport Austria Finals der Re-Start des Sports nach der Pandemie. Jetzt werden sie voll durchstarten! Mein Dank gilt dem Bund, dem Land Steiermark, der Stadt Graz und natürlich unseren Titel-Sponsoren Intersport und Holding Graz, die diese Großveranstaltung, die größte Medaillen-Party des Landes, erst möglich machen! Dieser Multi-Sport-Event ist einfach einzigartig und zeigt die Vielfalt der österreichischen Sportkultur auf den großen Finals-Bühnen der Mur-Metropole. Wir erwarten viele Zuseherinnen und Zuseher, tolle Stimmung und spannende Wettkämpfe. Ich empfehle: Schauen Sie sich das an!“

Der Grazer Sportstadtrat Kurt Hohensinner prophezeit dem Event eine lange Zukunft: „Wir wollen die sportlichste Stadt Österreichs sein und sind sehr stolz, dass uns die Sport Austria zum zweiten Mal als Ausrichter gewählt hat. Dieses Event ist sehr nachhaltig, ich bin sicher, dass es in 30 Jahren noch stattfinden wird – und wir können sagen, dass wir die ersten beiden Auflagen ausgetragen haben.“

Hohensinner, der bei einer Hebefigur mit den Cheerleadern der Graz Giants ein gutes Balance-Gefühl bewies, will sich auch selbst wieder mitten ins Sportgetümmel werfen: „Ich werde von Sportstätte zu Sportstätte reisen und Spitzensport erleben. Vor allem werde ich meine Kinder mitnehmen und ihnen diese Vielfalt näherbringen.“