Olympische Spiele: Handball startet in Nacht auf Samstag

23. Juli 2021

Am Freitag werden die Sommerspiele in Tokio feierlich eröffnet. Die olympischen Handball-Turniere starten bereits am Wochenende. Los geht’s am Samstag mit den ersten Vorrundenspielen der Herren, die Damen folgen am Sonntag. Gespielt wird zunächst in jeweils zwei Sechsergruppen, wobei die Top-4 ins Viertelfinale aufsteigen. Alle Partien finden – coronabedingt ohne ZuschauerInnen – im Yoyogi National Stadium statt, das bereits für die Olympischen Spiele 1964 errichtet wurde. Mehr

im Auftrag des ÖHB