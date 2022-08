ÖVV-PK am Montag im LIVESTREAM

Am Mittwoch startet Österreichs Volleyball-Nationalteam der Männer im Raiffeisen Volleydome Ried in die EM-Qualifikation. Gegner ist die Auswahl Lettlands (ab 20.15 Uhr live in ORF SPORT +). Aus diesem Anlass findet am Montag um 10 Uhr in Ried eine Pressekonferenz statt.

Headcoach Radovan Gacic, Libero und Lokalmatador Phlipp Kroiss, Kapitän Peter Wohlfahrtstätter sowie Sportdirektor Gottfried Rath-Zobernig sprechen über die EM-Qualifikation bzw. die ersten Länderspiele des Männer-Nationalteams in Ried.

CEV EuroVolley 2023 Men Qualifiers

Spielplan AUT, Pool B

03.08., 20:20: Österreich vs. Lettland LIVE in ORF SPORT +

Raiffeisen Volleydome Ried i. Innkreis – zum Ticket-Vorverkauf

10.08., 18:00: Finnland vs. Österreich LIVE in ORF SPORT +

Hakametsä Arena Tampere

14.08., 20:20: Österreich vs. Finnland LIVE in ORF SPORT +

Raiffeisen Volleydome Ried i. Innkreis – zum Ticket-Vorverkauf

21.08., 16:00: Lettland vs. Österreich LIVE in der ORF-TVthek

Zemgales Olympic Center Jelgava

Europameisterschaft August/September 2023 mit 24 Teams

Die sieben Gruppensieger und die vier od. fünf besten -zweiten lösen das EM-Ticket

qualifizierte Teams: vier Gastgeber (Bulgarien, Israel, Italien, Nordmazedonien) und der ursprüngliche Co-Host Ukraine sowie acht Teams von der EM 2021

ÖVV