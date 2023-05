ÖRV schickt acht Boote ins Rennen

3. Mai 2023

Freitag bis Sonntag trifft sich die internationale Ruder-Elite in Zagreb (Kroatien), um sich beim ersten Weltcup der vorolympischen Saison zu messen. Der ÖRV ist mit acht Booten vertreten. Magdalena Lobnig wird dabei – wie schon bei der Weltmeisterschaft im Vorjahr – mit ihrer Schwester Katharina im Doppelzweier an den Start gehen. Damals verpassten die beiden als Vierte nur knapp eine Medaille.

„Wir halten, was die Erwartungshaltung anbelangt, den Ball flach. Ich hatte zuletzt doch einige Infekte. Es geht in Zagreb darum, unseren Rhythmus zu finden, zu sehen, wie wir im Hinblick EM Ende Mai drauf sind. Beim Weltcup in Luzern will ich dann testen, wie schnell ich noch im Einer bin. Danach planen wir Richtung WM“, berichtet Magdalena Lobnig, die mit Einer-Bronze 2021 in Tokio für die erste Olympia-Medaille einer rot-weiß-roten Ruderin überhaupt sorgte.

Das zweite ÖRV-Damen-Boot beim ersten Saison-Weltcup ist der Leichtgewichts-Doppelzweier Lara Tiefenthaler/Louisa Altenhuber. Den Männer-Zweier ohne bilden Lorenz Lindorfer und Bruno Bachmair, den Riemen-Vierer Harald Steininger, Xaver Haider, Jakob Stadler und Michal Karlovsky. Gleich drei ÖRV-Athleten scheinen im Starterfeld der Leichtgewichts-Einer auf: Lukas Reim, Paul Ruttmann und Sebastian Kabas. Konrad Hultsch und Julian Schöberl rudern im leichten Doppelzweier.

Der Weltcup-Auftakt 2023 ist für alle ÖRV-Athleten vorrangig Standortbestimmung hinsichtlich Europameisterschaft von 26. bis 28. Mai in Bled (Slowenien). Wie auch ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens klarstellt: „Für uns dient Zagreb der Formüberprüfung. Wir haben die Boote erst vor kurzem gebildet, daher denken wir in erster Linie auch noch nicht ergebnisorientiert. Es geht vielmehr darum, endlich wieder Rennen zu fahren, zu sehen, wo wir stehen, Defizite zu erkennen, um zu wissen, woran wir arbeiten müssen. Der Männer-Vierer ist beispielsweise ein Projektboot, da sind noch keine großen Ergebnisse zu erwarten.“ Anders sei die Ausgangslage für die Lobnig-Schwestern nach Platz vier bei der WM 2022. „Für sie ist dieser Weltcup natürlich eine ideale Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Fakt ist, dass wir in den Bootsklassen, in denen wir in Zagreb an den Start gehen werden, auch bei der Europameisterschaft dabei sein wollen“, erläutert Sens.

Der zweite Weltcup steigt Mitte Juni in Varese (Italien), der dritte drei Wochen später in Luzern (Schweiz). Anfang September steht in Belgrad (Serbien) die Weltmeisterschaft auf dem Programm, bei der es auch bereits um Tickets zu den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris geht. Für die ÖRV-Asse heißt es also auch 2023 „Schlag auf Schlag“!

ÖRV-Teams World Rowing Cup I in Zagreb/CRO (5. bis 7. Mai)

W2x (Doppelzweier)

Magdalena Lobnig (VST/K)/Katharina Lobnig (VST/K)

LW2x (Leichtgewichts-Doppelzweier)

Lara Tiefenthaler (STA/W)/Louisa Altenhuber (LIA/W)

M2- (Zweier ohne)

Lorenz Lindorfer (OTT/OÖ)/Bruno Bachmair (LIA/W)

M4- (Vierer)

Harald Steininger (ALE/NÖ)/Xaver Haider (WLI/OÖ)/Jakob Stadler (OTT/OÖ)/Michal Karlovsky (VIL/K)

LM1x (Leichtgewichts-Einer)

Boot 1: Lukas Reim (MÖV/S)

Boot 2: Paul Ruttmann (GMU/OÖ)

Boot 3: Sebastian Kabas (FRI/W)

LM2x (Leichtgewichts-Doppelzweier)

Konrad Hultsch (WLI/OÖ)/Julian Schöberl (OTT/OÖ)

