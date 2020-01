20. Januar 2020

Sport-Austria-Präsident Hans Niessl hat heute, Montag, gemeinsam mit den Sport Austria-Vertretern Petra Huber (ASKÖ-Vize-Präsidentin und Generalsekretärin des Österreichischen Paralympischen Committees), Peter McDonald (Präsident SPORTUNION) und Michael Eschlböck (Sport Austria-Vizepräsident Spitzensport und Football-Präsident) den Schlager der Handball EURO 2020 zwischen Österreich und Deutschland in der Wiener Stadthalle besucht.

Niessl: „Gratulation an das ÖHB-Nationalteam für seine tollen Leistungen bei dieser Europameisterschaft, Gratulation aber auch an die Fans für die beeindruckende und friedliche Atmosphäre! Angesichts der ausverkauften Halle und der guten TV-Einschaltquoten sieht man, wie sehr Sport die Österreicherinnen und Österreicher bewegt, wenn die Leistung stimmt. Internationale Veranstaltungen sind wichtige Impulsgeber für unseren Sport! Nützen wir Erfolge wie diese, um die Basis des österreichischen Sports zu stärken. Bringen wir noch mehr Vereine in unsere Schulen, rollen wir endlich die tägliche Bewegungs- und Sporteinheit österreichweit aus und sorgen wir für eine tragfähige Infrastruktur!“

(im Auftrag von Sport Austria)