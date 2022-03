Niessl gratuliert ÖPC-Team

9. März 2022

Erfreut zeigt sich Sport Austria-Präsident Hans Niessl von den bisher gezeigten Leistungen der österreichischen Athlet:innen bei den Paralympics in Peking. Seit heute, Mittwoch, hält Rotweißrot bei sechs Medaillen, davon zwei in Gold.

Niessl: „Die Medaillensammlung wächst und wächst! Besonders beeindruckt hat mich heute die mentale Stärke von Carina Edlinger. Die Enttäuschungen im Biathlon und 15-km-Langlauf so gut zu verarbeiten, um heute Gold im Langlauf-Sprint zu holen, das hat was! Herzliche Gratulation zum ersten Paralympics-Sieg!“

Zuvor hatten schon Johannes Aigner und Markus Salcher mit Edelmetall in allen Farben Österreichs Status als Ski-Nation doppelt unterstrichen. Salcher holte in seiner Klasse Silber in der Abfahrt und Silber im Super G. Herausragend war natürlich Aigner mit einem kompletten Medaillensatz: Gold in der Abfahrt, Silber in der Super-Kombination und Bronze im Super G. Niessl: „Das ist Extraklasse! Im Namen des österreichischen Sports gratuliere ich allen Medaillengewinner:innen zu ihren Erfolgen und danke allen Teilnehmer:innen für ihren großen Einsatz!“

im Auftrag von Sport Austria