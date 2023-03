Mikaela Shiffrin übertrifft Stenmarks Rekord

11. März 2023

Eigentlich hatte man fast schon gedacht, der Rekord von Ingemar Stenmark mit 86 Weltcup-Siegen sei eine Bestmarke für die Ewigkeit. Aber Mikaela Shiffrin, das Ausnahmetalent aus den USA, hat diesen Rekord zunächt mit ihrem Triumph im Riesenslalom von Aare egalisiert und tags darauf mit ihrem Slalom-Erfolg sogar übertroffen. Ausgerechnet an jenem Ort, an dem sie ihren ersten Weltcupsieg gefeiert hat. Shiffrin wird am Montag erst 28, Marc Giradelli traut ihr nun sogar 100 Weltcup-Triumphe zu. Hermann Maier meinte nur. „Auch Rekorde sind nur Zahlen.“ Mikaela Shiffrin spielt und jongliert mit diesen Zahlen aber am Besten. Und lächelt noch dazu dabei.

sportlive.at ist ein „Portal für Pressearbeit“. Die veröffentlichten Texte sind Presseaussendungen unserer Kunden. In dieser Kolumne schreibt Wolfgang Wiederstein über seine ganz persönliche Sicht der Dinge.