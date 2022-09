Lobnig/Lobnig schrammen bei WM an Bronze vorbei

25. September 2022

Magdalena und Katharina Lobnig schrammten am letzten Wettkampftag der Weltmeisterschaften in Racice/Tschechien im Doppelzweier knapp an der WM-Medaille vorbei – exakt um 1,81 Sekunden. Die Kärntnerinnen lieferten sich mit der Crew aus Irland, Sanita Puspure und Zoe Hyde, ein enges Rennen um die Bronzemedaille, am Ende kamen die ÖRV-Athletinnen auf Platz vier über die Ziellinie – ein sensationeller Erfolg für die Ruderinnen vom VST Völkermarkt und die beste WM-Platzierung eines Damen-Doppelzweiers in der ÖRV-Geschichte. „Es ist eine sensationelle Geschichte, dass sie nach drei Wochen gemeinsamen Training die WM-Medaille nur knapp verpassen. Sie sind ein tolles Rennen gefahren, Respekt vor diesen beiden tollen Athletinnen und dieser unglaublichen Leistung“, zeigt sich ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens beeindruckt.

PM/RED