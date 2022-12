Lisa Hauser jubelt über Sprintsieg in Kontiolahti

3. Dezember 2022

Lisa Hauser war am Samstag beim Sprintrennen in Kontiolahti (FIN) eine Klasse für sich und feierte mit einer sensationellen Leistung bereits im zweiten Einzelwettkampf des noch jungen Winters ihren ersten Saisonsieg. Mit einer fehlerfreien Schießleistung und einer eindrucksvollen Performance auf der Loipe lieferte die Tirolerin eine nahezu perfekte Vorstellung ab und sicherte sich damit den vierten Weltcupsieg ihrer Karriere. 17,3 Sekunden hinter der Österreicherin belegte Lisa Vittozzi Rang zwei. Die Italienerin leistete sich zwar eine Strafrunde, schaffte aber dank einer starken Laufleistung den Sprung auf das Podest. Rang drei ging an die fehlerfrei gebliebene Schwedin Linn Persson (+24,2 sec.).

PM/RED