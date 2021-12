Ist Shiffrin die bessere Vonn?

22. Dezember 2021

Lasst uns einmal nicht über die Anzahl der Ski-Weltcup-Einzelsiege oder Kristallkugeln reden: Mikaela Shiffrin ist drauf und dran, der großen Lindsey Vonn den Rang abzulaufen. Ich hatte einmal bei der Ski-WM im japanischen Morioka in einem Shuttle die Ehre, neben Vonn zu sitzen. Wir plauderten nett, dann traf ich sie bei einem Heimrennen in einer Skihütte zufällig wieder. Sie war in Begleitung ihres Betreuers, Robert Trenkwalder. Wir würfelten, ich verlor natürlich, aber Lindsey Vonn gab mir mein Geld zurück. In den sozialen Netzwerken ist die US-Amerikanerin noch immer stark präsent. Wenn es sein muss, dann zeigt sie auch Haut. Das würde Mikaela Shiffrin wohl nie machen.

