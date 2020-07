Innsbruck BeachEvent PRO 120 ab Samstag mit Top-Line-up

30. Juli 2020

Am Freitag wird der Centercourt im Innsbrucker Tivoli Freibad mit dem Business Cup bereits eingespielt, bevor dann am Samstag und Sonntag die Profis im Rahmen des MINI UNTERBERGER DENZEL Innsbruck BeachEvent PRO 120 presented by IKB aufschlagen. Am Start sind heimische Beach-Größen, aber auch internationale Klasse-Spieler.

Bei den Herren führen die amtierenden Staatsmeister und HYPO NÖ Champions Cup-Gewinner Seidl/Waller die Setzliste an. Das italienische Star-Team Ingrosso/Caminati, das mit einer Wildcard auf Position 12 gesetzt ist, wird die heimischen Spieler ordentlich fordern. Bei den Damen gehören mehrere Teams zum Favoritenkreis: Wird sich das auf Nummer 1 gelistete Duo Friedl/Pfeffer durchsetzen, kann eines der Nachwuchs-Teams überraschen oder schaffen die Tiroler Lokalmatadorinnen Hollaus/Feichter vielleicht eine kleine Sensation? Ganze Meldung

PM/RED