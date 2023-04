HYPO TIROL gewinnt erstes Finalduell mit Aich/Dob

6. April 2023

Favorit HYPO TIROL Volleyballteam entschied das erste Spiel der powerfusion AVL Men-Finalserie für sich, schlug SK Zadruga Aich/Dob Mittwochabend in der USI-Halle Innsbruck 3:1 (25:19, 20:25, 25:18, 25:22). Bereits am Samstag kommt es in der JUFA-Arena Bleiburg zum zweiten Aufeinandertreffen. ORF SPORT + überträgt wieder ab 20:15 Uhr live!

Nach einem ausgeglichenen Beginn (12:12) setzten sich die Gastgeber Punkt für Punkt ab (21:14) und machten Satz eins souverän zu. Im zweiten Durchgang waren es die Kärntner, die sich eine komfortable Führung erspielen konnten (12:6) und auch in Folge den Ton angaben. Nach 57 Minuten verwertete Aich/Dob seinen dritten Satzball zum verdienten Ausgleich. Auch im dritten Durchgang brachte ein Zwischenspurt die Vorentscheidung. Die Innsbrucker stellten von 10:9 auf 19:11. Cupsieger HYPO TIROL zeigte nun, warum er der Favorit auf den Meistertitel ist, nutzte seine Chancen konsequent. Bei den Gästen kam hingegen Sand ins Getriebe, es fehlte die Durchschlagskraft im Angriff. Die 2:1-Führung für die Hausherren war die logische Folge.

Viel Emotion prägte den umkämpften vierten Satz. HYPO TIROL konnte zunächst vorlegen, Aich/Dob nachziehen (14:14). Danach erspielten sich die Kärntner zwar eine knappe Führung, mit vier Punkten in Folge zum 22:20 verschafften sich die Gastgeber aber den entscheidenden Vorteil. Nach 108 Minuten verwertete HYPO TIROL seinen zweiten Matchball zum 3:1-Sieg und zur 1:0-Führung in der “Best-of-7“-Finalserie.

Topscorer waren Arthur Nath (19), Leon Weber (17) und Nicolai Grabmüller (13) bzw. Jurii Kruzhkov (16), Zlatan Yordanov und Stefan Kaibald (je 12). Die Match Stats aus Sicht von HYPO TIROL: Angriffspunkte 54 zu 49 (50% zu 42%), Blockpunkte 12 zu 7, Asse 4 zu 6 (Servicefehler 12 zu 14), Annahme 67% zu 68%; Spieldauer 108 Minuten, Zuschauer:innen 800. MEHR

im Auftrag des ÖVV