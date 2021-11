„Haben großartigen Trainer und großartigen Menschen verloren“

13. November 2021

Paul Gludovatz, 75, ist am Samstag überraschend gestorben. Erschüttert von dieser Nachricht zeigte sich Sport Austria-Präsident Hans Niessl, den mit dem Südburgenländer eine langjährige Freundschaft verband.

Niessl: „Wir haben eine großartige Trainer-Persönlichkeit und einen großartigen Menschen verloren! Seine Erfolge mit ÖFB-Nachwuchsauswahlen, wie Platz 3 bei der U19-EM in Polen 2006 oder Platz vier bei der U20-WM in Kanada 2007 mit Spielern wie Martin Harnik, Sebastian Prödl, Zlatko Junuzovic, Rubin Okotie, Veli Kavlak, Markus Suttner oder Erwin Hoffer waren beeindruckend. Aber auch seine Stationen bei Ried, Sturm Graz und Hartberg waren erfolgreich. Mit Ried hat er 2011 sogar den Cup-Titel geholt.

Außerdem hat er als Leiter der ÖFB-Trainerausbildung viele Akzente setzen können. Dabei hat er es stets exzellent verstanden, sein umfassendes theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen.

Gerne erinnere ich mich an die Zeit zurück, als wir gemeinsam die Trainer-Ausbildung, dann auch die Lizenz-Trainer-Ausbildung in Lindabrunn absolviert haben. Bei unseren vielen Treffen habe ich immer seine exakten Analysen und seine freundliche, menschliche, südburgenländische Art geschätzt. Mit Paul Gludovatz ist ein großer Vordenker des Trainerberufs von uns gegangen. Die österreichische Sport-Familie wird ihn stets in lebendiger und ehrender Erinnerung behalten.“

im Auftrag von Sport Austria