Großer Schritt Richtung tägliche Bewegungseinheit gelungen

13. Mai 2022

3-Säulen-Modell startet im Herbst in neun Pilotregionen und bringt 90.000 zusätzliche Bewegungseinheiten binnen zwei Jahren.

Tägliche Bewegung tut uns allen gut, vor allem Kindern und Jugendlichen. Deshalb beschäftigt sich die heimische Sportpolitik seit mehr als zehn Jahren mit der Umsetzung der täglichen Turnstunde bzw. täglichen Bewegungseinheit. Im Herbst 2020 starteten Sport Austria, das Sport- und das Bildungsministerium einen neuen Anlauf, um mehr Bewegung in die Schulen und Kindergärten zu bringen. Am Ende eines breitangelegten Beteiligungsprozesses wurde unter mehreren Optionen das 3-Säulen-Modell als zweckmäßigste Umsetzungsvariante auserkoren. Das Modell sieht im Detail vor:

Säule 1: Einbau von Bewegungselementen in allen Schulbereichen, auch in kognitiven Fächern; Bewegungs-programm zur Steigerung der Merk- und Konzentrationsfähigkeit, Förderung der „aktiven Mobilität“

Säule 2: Steigerung der Sporteinheiten auf bis zu vier Stunden pro Woche durch Bewegungseinheiten externer Bewegungscoaches umliegender Sportvereine nach dem Vorbild von „Kinder gesund bewegen“.

Säule 3: Zusatzangebote Bewegung & Sport bei erkanntem motorischen Bedarf; klassenübergreifende Freigegenstände zur Haltungsprävention durch Lehrkräfte

Sportministerium stützt die Erweiterung des Bewegungsangebotes mit drei Millionen Euro pro Jahr

Alleine durch die zweite Säule steigt die Zahl der Bewegungseinheiten innerhalb der zweijährigen Pilotphase in diesen Bezirken, Stadtteilen und Regionen um insgesamt 90.000. Dabei werden etwa 1.500 Klassen und Gruppen über diese beiden Jahre betreut. Das Sportministerium, das für die zweite Säule verantwortlich zeichnet, stellt dafür bis zu drei Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Die Förderung von „Kinder gesund bewegen“ bleibt in der bisherigen Höhe von 9,6 Millionen Euro aufrecht.

Das 3-Säulen-Modell wird ab September zunächst in Pilotregionen in neun Bundesländern implementiert. Es sind dies:

Burgenland: Bezirk Neusiedl und Teile Eisenstadt Umgebung

Bezirk Neusiedl und Teile Eisenstadt Umgebung Kärnten: Region Carnica+

Region Carnica+ Niederösterreich: Bezirk Korneuburg

Bezirk Korneuburg Oberösterreich: Oberes Mühlviertel, Teile des Bezirks Rohrbach, Westen des Bezirks Urfahr Umgebung

Oberes Mühlviertel, Teile des Bezirks Rohrbach, Westen des Bezirks Urfahr Umgebung Salzburg: Teile der Stadt Salzburg (Aigen, Parsch, Sbg. Süd, Leopoldskron, Morzg, Gnigl, Langwied)

Teile der Stadt Salzburg (Aigen, Parsch, Sbg. Süd, Leopoldskron, Morzg, Gnigl, Langwied) Steiermark: Bezirk Leibnitz

Bezirk Leibnitz Tirol: Bezirk Schwaz

Bezirk Schwaz Vorarlberg: Bregenzerwald (Walgau: Zusatzfinanzierung Vlbg)

Bregenzerwald (Walgau: Zusatzfinanzierung Vlbg) Wien: Kagran als Teil des 22. Bezirks

Mit Anfang Mai hat die für die Umsetzung verantwortliche Koordinierungsstelle ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist in der Fit Sport Austria GmbH, einer gemeinsamen Einrichtung der Bundes-Dachverbände, installiert worden. Das Team um Leiter Thomas Mlinek steht mit allen Umsetzungsunits in den Bundesländern, den Landesverbänden, Fachinspektor:innen etc. in intensivem Austausch.

Parallel zum Start des 3-Säulen-Modelles soll eine Projektgruppe die Evaluierung der Ergebnisse begleiten und langfristig ein bundesweites Ausrollungskonzept erarbeiten.

Vizekanzler Werner Kogler: „Schon lange wissen wir: Unsere Kinder bewegen sich zu wenig. Deshalb haben wir gemeinsam mit dem Bildungsministerium und Sport Austria nun in neun Pilotregionen ein 3-Säulen-Modell an den Start gebracht. Das 3-Säulen-Modell zeichnet aus, dass es innovativer, flexibler, in vielen Facetten zielführender als das Ursprungsmodell der täglichen Turnstunde ist. Es erschöpft sich nämlich nicht darin, more of the same zu bieten, sondern zielt einerseits auf einen Kulturwandel im Schulalltag und andererseits auf Nachhaltigkeit ab. Externe Bewegungscoaches aus umliegenden Vereinen sollen die Kinder für Bewegung begeistern und zur Sportausübung im Verein motivieren. Uns war wichtig, alle miteinzubinden. Die Pilotregionen sind nur der erste Schritt einer längeren Reise. Die Zeit ist reif, überreif, um ins Tun zu kommen. Das sind wir unseren Kindern schuldig.“

Bildungsminister Martin Polaschek: „Wir haben durch die Pandemie einmal mehr gesehen, wie wichtig Sport für die körperliche und die psychische Gesundheit aber auch für den sozialen Zusammenhalt ist. Umso wichtiger ist es, dass Sport und Bewegung in allen Bereichen der Schule einen gebührenden Platz einnimmt. Unser Ziel ist es, dass Bewegung einerseits im Unterricht, aber auch darüber hinaus täglich Platz hat. Daher wurde dieses 3-Säulen-Modell entwickelt, das im Schuljahr 2022/23 in 9 Pilotregionen ausgerollt wird. Wir integrieren Bewegung in alle Bereiche der Schule, schaffen zusätzliche Angebote und unterstützen mit Bewegungscoaches. Damit legen wir den Grundstein für einen Kulturwandel im Bereich Bewegung und Sport. Wir setzen hier auf verschiedenen Ebenen an und schaffen neue kreative Sport- und Bewegungsmöglichkeiten. Gemeinsam mit den Sportvereinen bringen wir dabei mehr Bewegung in die Schulen und setzen einen weiteren Schritt zu mehr Gesundheit im Alltag.“

Hans Niessl (Präsident Sport Austria): „Ich freue mich, dass nun die tägliche Bewegungseinheit in Pilotregionen aller Bundesländer Wirklichkeit wird! Dabei wird das mit dem Sport- und Bildungsministerium ausgearbeitete 3-Säulen-Modell mit der professionellen Unterstützung unserer Dachverbände in die Praxis umgesetzt. Nach dieser Generalprobe muss die tägliche Bewegungseinheit einen fixen Platz im Schulprogramm erhalten. Flächendeckend in ganz Österreich. Wie wichtig Sport und Bewegung für Körper, Geist und Seele sind, haben die negativen Auswirkungen der Corona-Lockdowns – ich erinnere nur an überfüllte Kinder- und Jugend-Psychiatrien – drastisch vor Augen geführt. Noch immer erfüllen aber 80% der Kinder und Jugendlichen in Österreich nicht die WHO-Vorgabe von einer Stunde Bewegung am Tag. Das müssen wir endlich umdrehen! Die tägliche Bewegungseinheit liefert einen wesentlichen Beitrag für ein glückliches, erfolgreiches und gesundes Leben.“

PM