GRAZ GERÜSTET FÜR GRÖSSTE MEISTERFEIER

13. April 2021

Graz wird am ersten Juni-Wochenende zur österreichischen Sporthauptstadt: Bei den Sport Austria Finals powered by Intersport & Holding Graz küren von 3. bis 6. Juni 2021 gleich 29 Verbände mehr als 300 Österreichische StaatsmeisterInnen und MeisterInnen. In 50 Tagen wird die Premiere des nationalen Multisport-Events feierlich eröffnet.

Spektakuläre Ballwechsel im Racket Sport Center, krachende Fäuste in der Unionhalle, heiße Kanu-Duelle auf der Mur, schnelle Beine im ASKÖ-Center oder fliegende Menschen am Grazer Hauptplatz und in der Auster: Die Sport Austria Finals powered by Intersport & Holding Graz vereinen 29 Sportfachverbände zu einem Mega-Event. Rund 4.000 AthletInnen werden am ersten Juni-Wochenende in der steirischen Landeshauptstadt das Gefühl von Olympsichen Spielen im Kleinformat verbreiten – für einige von ihnen ist es eine letzte wichtige Standortbestimmung auf dem Weg nach Tokio.

„Die Sport Austria Finals passen perfekt nach Graz! Der olympische Charakter dieses ersten Multisport-Events in Österreich mit 29 teilnehmenden Verbänden rückt den nationalen Spitzensport in den Fokus der Öffentlichkeit und kräftigt damit auch unsere vielfältige heimische Sportkultur. Hoffen wir, das die Premiere ein Zeichen des Aufbruchs nach der Bewältigung der historischen Gesundheits-Krise wird und wir ein Sportfest feiern können, wie wir es aus Vor-Corona-Zeiten kennen: mit Begeisterung, Emotionen und unbeschwerter Freude über die gebotenen sportlichen Leistungen. Wir wollen mit den Finals ein Zeichen setzen, dass es den Sport in ganz Österreich braucht – das muss auch im Gesundheitsbereich erkannt werden“, sagt Sport Austria-Präsident Hans Niessl, der sich diesbezüglich möglichst rasch mit dem neuen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein austauschen möchte.

Sportstadtrat Kurt Hohensinner ist zufrieden mit dem Start des Sportjahrs und freut sich auf das Leuchtturmprojekt Sport Austria Finals: „Man kommt in diesem Jahr in Graz am Sport nicht vorbei, nach den ersten Wochen des Sportjahres können wir zufrieden sagen: Es war gut und richtig, das Sportjahr auszurufen. Die Bevölkerung ist gierig nach Bewegung und Sport. Aber: Wir brauchen auch die großen Events und Leuchtturmprojekte, um noch mehr Begeisterung auszulösen. Die Finals sind da ganz zentral, sie sind für uns im Sportjahr ein absolutes Highlight. Im Juni erleben wir in Graz die Premiere, aber auch 2022 werden die Finals bei uns ausgetragen. Dann wird es eine Kombination aus spannenden sportlichen Events und tollem Rahmenprogramm.“

„Ich finde die Idee der Finals genial, nämlich die geballte Ladung von Sport an einem Ort und dass Sportarten, die sonst nicht so im Fokus stehen, Schlagzeilen machen werden. In jedem Jahr würden die Finals eine besondere Rolle spielen, aber gerade heuer ist diese Rolle noch bedeutender: Weil wir hoffen, dass wir im Juni kräftige Signale der Zuversicht und des Aufbruchs setzen können. Ich bin sehr froh, dass die Steiermark die Premiere der Finals erlebt, unser Land ist ganz besonders talentiert für große Sportveranstaltungen, wie auch schon die Vergangenheit gezeigt hat“, erklärt Sportlandesrat Christopher Drexler.

Die Vorbereitungen laufen jedenfalls auf Hochtouren: Von A wie Aufnahmeleiter bis Z wie Zeremonienmeister. Auch das Auswahlverfahren der rund 300 Volunteers für die Finals ist bereits in der heißen Phase – Bewerbungen sind unter www.sportaustriafinals.at aber noch möglich.

„Die Organisation einer Veranstaltung dieser Größenordnung ist natürlich eine Herausforderung. Wir haben aber ein kompetentes Team, mit dem Land Steiermark, der Stadt Graz und den Verbänden starke Partner und liegen voll im Plan. Die Infrastruktur in Graz ist perfekt für eine Sportveranstaltung in dieser Dimension“, meint Finals-Koordinator Jürgen Winter, der auch hofft, dass Fans zugelassen werden. „Wir haben gemeinsam mit den Verbänden ein umfassendes Covid-19-Konzept für die Sport Austria Finals entwickelt. Sollte es die im Juni geltende Verordnung zulassen, sind wir bereit.“

Bei den Sport Austria Finals an den Start gehen wird Wasserspringer Dariush Lotfi: „Für mich als Grazer war vom ersten Moment, als ich gehört habe, dass die ersten Sport Austria Finals in Graz stattfinden klar: Da muss ich dabei sein! Das Konzept mit einer gemeinsamen Plattform für so viele Sportarten ist unglaublich spannend und bietet großes Potenzial. Ich freue mich wahnsinnig darauf!“

Alle Informationen zu den Sport Austria Finals powered by Intersport & Holding Graz finden Sie online unter www.sportaustriafinals.at

Sport Austria Finals