GRAZ BEREIT FÜR DEN FINALS-HATTRICK

13. April 2023

Die Sport Austria Finals powered by Holding Graz gehen 2023 in ihre bereits dritte Runde. Austragungsort ist von 7. bis 11. Juni noch einmal Graz, das bereit ist für ein Sportfest der Extraklasse. Die mehr als 6.500 Athlet:innen aus 28 Verbänden dürfen sich auf noch mehr Service und Sichtbarmachung, die Zuschauer:innen auf neue Sportarten und Disziplinen, Mitmach-Stationen und ein buntes Rahmenprogramm am Karmeliterplatz freuen. Anders gesagt: Die steirische Landeshauptstadt verwandelt sich noch einmal in den größten Sportplatz Österreichs!

Vom 7. bis zum 11. Juni 2023 werden bei den Sport Austria Finals in Graz und Umgebung wieder die höchsten Sport-Titel des Landes vergeben: die Medaillen für die Österreichischen Staatsmeister:innen. Mehr als 6.500 Athlet:innen aus 28 Verbänden und 37 Sportarten reisen in die Steiermark, um an 19 Sportstätten ihre Besten zu ermitteln.

Zentraler Knotenpunkt für Teilnehmer:innen und Fans ist wie schon im Vorjahr der Karmeliterplatz, wo im und um den Finals Dome neben der Eröffnung am Mittwoch vor allem sportliche Entscheidungen, die abendlichen Sieger:innenehrungen, Public-Viewings, Mitmach-Stationen und ein vielfältiges Rahmenprogramm im Fokus stehen.

„Im ersten Jahr waren die Sport Austria Finals der Re-Start des Sports, im Vorjahr haben wir in Graz das Comeback der Normalität erlebt und heuer rechnen wir mit einem stimmungsgeladenen Sportfest, das in allen Bereichen wächst. Wir haben 37 Sportarten im Programm, so viele wie nie zuvor. Die Finals zeigen ganz Österreich das Spektrum unseres Spitzensports und können viele Menschen animieren, selbst Sport auszuüben. Danke an die Stadt Graz, das Land Steiermark und den Bund für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung dieser einzigartigen Veranstaltung“, erklärt Sport Austria-Präsident Hans Niessl im Rahmen der Kick-off-Pressekonferenz im Raiffeisen Sportpark.

Mit Taekwondo, Schwimmen, Tischfußball, Inline-Hockey und Rollstuhlrugby sind fünf neue Sportarten im Programm. Fechten, Karate und Schach sind nach der Premiere 2021 wieder dabei. Die Sportstätten erstrecken sich vom Schloßberg bis zum ASKÖ-Sportcenter Eggenberg, von Stattegg bis Straßgang, von der Innenstadt bis nach Weinzödl. Der Eintritt ist an allen Sportstätten und für alle Zuschauer:innen frei.

„Die ganze Stadt als Sport-Arena: Die Sport Austria Finals haben in den letzten beiden Jahren gezeigt, welche Kraft und Energie vom Sport ausgeht. Als Grazer Sportstadtrat freue ich mich, dass wir auch noch ein drittes Jahr Austragungsort dieses einzigartigen Veranstaltungsformats sein dürfen. Es wird das erste Jahr ohne Planungsunsicherheiten und Einschränkungen sein. 2023 wollen wir deshalb neben den sportlichen Höchstleistungen auch das Miteinander mehr in den Mittelpunkt stellen und die Grazer:innen noch stärker einbinden. Gemeinsam wollen wir zum Abschluss unserer Austragungsrolle ein großartiges Fest ganz im Zeichen des Sports feiern“, sagt Sportstadtrat Kurt Hohensinner.

Der Finals-Hattrick begeistert auch Sportlandesrätin Juliane Bogner-Strauß: „Mit den Sports Austria Finals rückt Graz und die Steiermark nun schon zum dritten Mal in den Mittelpunkt des heimischen Sports. Nicht nur die Dichte an großartigen Leistungen machen die Finals so besonders, sondern auch die Breite des Angebotes. Es ist nicht nur für jede und jeden etwas dabei, sondern spiegelt auch die geballte Power des heimischen Sportgeschehens kompakt wider.“

BÜHNE FREI FÜR DECATHLON

Neben neuen Sportarten wurde am Donnerstag mit Decathlon auch ein neuer Premium-Partner für die Sport Austria Finals 2023 und darüber hinaus präsentiert. Ausschlaggebend war die Sport-Vielfalt im Finals-Programm, für den Sportartikelhersteller mit mehr als 35.000 Produkten für 70 Sportarten im Sortiment ein „perfect match“ und das erste Sport-Sponsoring in Österreich.

„Unser Motto lautet: Dein Sport ist unser Sport! Wir möchten so vielen Menschen wie möglich den Sport zugänglich machen und sie dafür begeistern, das ist Teil unserer Unternehmensphilosophie. Die Sport Austria Finals bieten für Decathlon Österreich eine ideale Plattform, um diesem Ziel Schritt für Schritt näher zu kommen – und mit Sport Austria als Interessensvertretung des organisierten Sports haben wir ein Gegenüber, das hier ebenfalls sehr aktiv ist“, meint Gábor Pósfai, CEO von Decathlon Österreich.

Neben der gemeinsamen Aktivierung und Werbepräsenz an den Sportstätten und auf den digitalen Kanälen der Sport Austria Finals stattet Decathlon auch die Volunteers des Multisport-Events für den Einsatz aus.

„Es freut uns sehr, dass wir Decathlon für eine Partnerschaft begeistern konnten. Die Finals sind einzigartig in Österreich, wir bauen den Sportler:innen, Vereinen und Verbänden in Graz, im Fernsehen und digital eine Bühne, die sie sich mit ihren Leistungen mehr als verdienen. Die Begeisterung rund um die Finals wollen wir gemeinsam mit Decathlon ausbauen, um die sportliche ‚Fanszination‘ weiter zu verstärken und die Freude am Sport noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken“, so Sport Austria-Geschäftsführer Gerd Bischofter.

WEITERE STIMMEN:

Marina Tabakovic (Tischfußball): „Österreich ist vielleicht ein kleines Sportland, aber im Tischfußball sind wir ganz groß. Auch im internationalen Vergleich mit Medaillen bei Weltmeisterschaften und Champions Legaue-Erfolgen. Mit unserer Finals-Teilnahme wollen wir den Sport bekannter machen und in die Breite bringen. Und aus Vereinssicht ist natürlich der Titel unser Ziel!“

Sabrina Geier (Inline-Hockey): „Graz ist eine Eishockey-Stadt, deshalb hoffen wir, dass wir viele Eishockey-Fans bei unserer Finals-Premiere begrüßen dürfen. Inline-Hockey ist sehr schnell, die Matches werden mit viel Elan und Einsatz gespielt. Wir stehen als Sportart zwar noch am Anfang, aber ich bin überzeugt, dass es vielen Menschen gefallen und die Begeisterung vom Spielfeld auf die Ränge übergehen wird.“

Benny Wizani (Trampolin): „Die Sport Austria Finals bieten einerseits eine unglaubliche Vielfalt und andererseits ein professionelles Gesamtbild. Für den Sport in Österreich ist es ein großer Fortschritt, ein Multisport-Event zu haben, bei dem auch kleinere Sportarten in den Mittelpunkt gerückt werden. Vorbeischauen zahlt sich jedenfalls aus, denn wir sind im Trampolinspringen bei den Männern richtig gut aufgestellt und bei den Mädels kommt auch einiges nach.“

Marco Masser (Kickboxen): „Ich konnte im letzten Jahr den Titel gewinnen, habe im Finale meinen kleinen Bruder besiegt. Das hat richtig Spaß gemacht! Wir stecken mitten in der Vorbereitung für die Finals 2023 und hoffen, dass es eine Final-Neuauflage gibt. Insgesamt ist es für unseren Sport eine Riesenchance, uns zu präsentieren.“

FINALS, FACTS & FIGURES:

500 Athlet:innen

19 Sportstätten

28 Verbände

37 Sportarten

Mehr als 200 Titel-Entscheidungen

Mehr als 15 Stunden im ORF

Mehr als 200 Stunden Live-Programm bei SportPass Austria

DIE SPORTARTEN:

Baseball/Softball

Behindertensport (Rollstuhlrugby)

Cheerleading

Darts

Eis- und Stocksport

Fechten

Floorball

Frisbee

Karate

Kick- und Thaiboxen

Minigolf

Moderner Fünfkampf

Orientierungslauf

Radsport

Racketlon

Rodeln

Rollsport und Inline-Skate

Rugby

Schach

Schwimmen

Special Olympics

Sportkegeln

Squash

Taekwondo

Triathlon

Turnen

Wakeboard

Über die SAF: Die Sport Austria Finals powered by Holding Graz bringen von 7. bis 11. Juni 2023 zum bereits dritten Mal 6.500 Athlet:innen aus 28 Verbänden und 37 Sportarten für die Staatsmeisterschaften in Graz zusammen. An 19 Sportstätten in und um die steirische Landeshauptstadt fallen mehr als 200 Titel-Entscheidungen. Der Eintritt für Zuschauer:innen ist bei allen Bewerben frei, die Ehrungen der Sieger:innen finden im Finals Dome am Karmeliterplatz statt.

Mehr Infos: www.sportaustriafinals.at

SAF