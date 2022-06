Für Löw zählt Deutschland zum Kreis der WM-Favoriten

24. Mai 2022

Geht es nach Joachim Löw, dem ehemaligen Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, gehört die DFB-Auswahl auch dieses Mal zu Kreis der WM-Favoriten. Ob dem tatsächlich so sein wird, wird sich ab 21. November weisen, wenn die Weltmeisterschaft im Emirat Katar im al-Thumama Stadium mit der Partie Senegal gegen Niederlande eröffnet wird. Das Finale – mit oder ohne Deutschland – steigt dann am 18. Dezember im Lusail Stadium.

Einen Gradmesser über den aktuellen Zustand der deutschen Fußballer sollte aber die bevorstehende UEFA Nations League geben, in der die Truppe von Löw-Nachfolger Hansi Flick ab Anfang Juni in der Gruppe 3 der A-Liga auf Europameister Italien (4. Juni in Bologna bzw. 14. Juni in Mönchengladbach), EM-Finalist England (7. Juni in München bzw. 26. September Ort offen) und Ungarn (11. Juni in Budapest bzw. 23. September Ort offen) trifft.

Da klingt die deutsche WM 2022 Gruppe E etwas leichter. Zwar bekommt es die DFB-Elf mit Spanien (27.November, Al Bayt Stadium) zu tun, aber Japan (23. November, Khalifa International Stadium) und Costa Rica oder Neuseeland (1. Dezember, Al Bayt Stadium) sind klar unterhalb des Levels der DFB-Auswahl angesiedelt. Ob Costa Rica oder Neuseeland der dritte WM-Gegner des vierfachen Champions (1954, 1974, 1990, 2014) sein wird, entscheidet sich am 14. Juni im interkontinentalen Quali-Playoff (Amerika/Ozeanien), das in Katar (Ahmed bin Ali Stadium) gespielt wird.

Für Löw steht die UEFA Nations League diesmal ganz im Zeichen der Weltmeisterschaft. Schließlich gebe es im November nur eine ganz kurze Vorbereitungszeit, wie der Schwabe betont. Gleichzeitig warnt der 62-Jährige seine Landsleute, das gute Abschneiden in der Qualifikation zur WM im Wüstenstaat, die Deutschland sehr souverän als Gruppensieger u.a. gegen Rumänien und Nordmazedonien schaffte, über zu bewerten. Da sei die Nations League schon aussagekräftiger. Er, Löw, zähle das DFB-Team jedenfalls zum Kreis der WM-Favoriten. Ob es für den Titel dann aber tatsächlich reiche, hänge von vielen Faktoren ab. Bei einem Turnier könne viel geschehen, das wisse er aus eigener Erfahrung. Es brauche viele gute „Momente“, um eine WM gewinnen zu können. Flick habe jedenfalls das Können, das die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft brauchen werde: Er verfüge über die nötige Kompetenz und komme an die Spieler ran, lobt Löw seinen Nachfolger.

Die Gruppen-Spiele des DFB-Nationalteams bei der FIFA WM 2022 in Katar:

23.11.2022, 14 Uhr: Japan vs. Deutschland

27.11.2022, 11 Uhr: Spanien vs. Deutschland

01.12.2022, 16 Uhr: Deutschland vs. Costa Rica/Neuseeland