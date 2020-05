21. Mai 2020

ÖHB-Teamspielerin Sonja Frey wurde eine große Wertschätzung zuteil. Die 27-jährige Wienerin in Diensten des dänischen Meisters Team Esbjerg steht bei der Wahl zur besten Rückraum Mitte-Spielerin der DELO WOMEN’S EHF Champions League 2019/20 unter den Top-5. Nun sind die Handball-Fans am Zug und können per Online-Voting abstimmen, wer es ins All-Star-Team der Königsklasse schafft. Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖHB)