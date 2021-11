12. November 2021

Am Mittwoch starteten VCA Amstetten NÖ und UVC Weberzeile Ried erfolgreich in den CEV Challenge Cup, Samstagabend sind die Europacuphelden wieder im AVL-Einsatz. Die Mostviertler empfangen VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt, die Innviertler haben VBC TLC Weiz zu Gast. Amstetten kämpft außerdem am Sonntag bei Zweitligist VC Hausmannstätten um den Aufstieg ins Austrian Volley Cup-Halbfinale. Mehr

