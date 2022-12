„Endlich in der Energiekrise helfen und entbürokratisieren“

5. Dezember 2022

Am Tag des Ehrenamts, am 5. Dezember, dankt Sport Austria-Präsident Hans Niessl den rund 500.000 Menschen, die im österreichischen Sport ehrenamtlich tätig sind. Um das Ehrenamt zu unterstützen, fordert Österreichs Sportoberhaupt eine „Entbürokratisierung ihrer Tätigkeit“ und „endlich Hilfe in der Energiekrise“.

Hans Niessl: „Hunderttausende leisten in Österreichs 15.000 Sportvereinen insgesamt rund zwei Millionen Arbeitsstunden pro Woche! Ob als Trainer:innen, Vereinsobleute, ob als Kassierer:innen oder Schiedsrichter:innen – ohne sie gäbe es keinen organisierten Sport. Für ihren Einsatz und ihr Engagement möchte ich mich im Namen des österreichischen Sports herzlich bedanken! Ihre Arbeit ist für die Gesundheit der Bevölkerung ebenso wichtig wie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es sind die Ehrenamtlichen, die unsere Vereine durch die aktuellen Krisen führen und die Vielfalt unserer Sportkultur erhalten. Deshalb ist es auch das Gebot der Stunde, dass die Bundesregierung den Vereinen nach der gelungenen Unterstützung während der Coronakrise nun auch endlich in der Energiekrise hilft und diesbezügliche Überlegungen rasch in Umsetzung bringt. Die steigenden Energiekosten und die zunehmende Bürokratisierung bereiten den Ehrenamtlichen mehr und mehr Kopfzerbrechen. Hier muss unbedingt geholfen und gegengesteuert werden!“

Sport Austria