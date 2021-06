25. Juni 2021

Drei EUROs stehen für unseren heimischen Nachwuchs in den Sommermonaten an. Den Auftakt macht das Juniorinnen-Nationalteam Jahrgang 2002 bei der U19-EURO von 8. Bis 18. Juli in Slowenien. Im August folgen das Jugend-Nationalteam der Frauen und das Junioren-Nationalteam der Männer. Eine Übersicht zu den Vorbereitungen und den anstehenden Großevents. Mehr

ÖHB