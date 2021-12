Ein „Lokalderby“ in der Königsklasse

16. Dezember 2021

Die Auslosung des Achtelfinales der UEFA Champions League wird wohl lange in Erinnerung bleiben. Erstens, weil sie nach technischen Problemen wiederholt werden musste, zweitens, weil sie Österreichs Fußball-Nonplusultra nach dem FC Liverpool bei der letztlich gültigen Auslosung den FC Bayern München beschert hat – angesichts der geringen Entfernung der beiden Städten quasi ein grenzüberschreitendes Lokalderby, das beste Fußball-Unterhaltung und Spannung verspricht. Salzburg hat in der laufenden Königsklasse bislang für Furore gesorgt und sich als Gruppenzweiter fürs Achtelfinale qualifiziert. Deutschlands Rekordmeister (31 Titel) kam standesgemäß als Gruppensieger weiter. Die Salzburger schlüpfen in diesem Duell in die Außenseiterrolle, nehmen diese aber dankend und gerne an. Motto der Bullen: Gegen die Bayern hat man nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen.

Das unterstrich auch Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund: „Es ist ein ganz spezielles Spiel für uns, weil es fast nichts Größeres gibt, als gegen die Bayern zu spielen. Deutsch-österreichische Duelle sind immer schon etwas Besonderes. Jetzt kommt hinzu, dass es diese Paarung im Achtelfinale der Champions League gibt, es geht gegen den Favoriten auf den Titel. Für unsere junge Mannschaft gibt es kaum eine größere Herausforderung. Der FC Bayern will sich die Champions League sichern, wir wollen die Bayern schlagen. Da ist also Brisanz drinnen.“

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle sieht es freilich ähnlich: „Wir wissen, wie schwer diese zwei Spiele werden. Aber trotzdem wollen wir auch gegen die Bayern versuchen, mutig zu spielen und unsere Art von Fußball auf den Platz zu bringen. Für unseren Klub und auch für unsere Fans ist das natürlich ein attraktives Los.“

Bei den Bayern, ihres Zeichens 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 Sieger des Meistercups bzw. der Champions League, nimmt man freilich die Favoritenrolle an, warnt aber auch vor den Bullen aus Salzburg. Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern: „Salzburg hat in der Vorrunde gezeigt, was sie können, und sich zu Recht erstmals für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Dort herrscht große Euphorie, es ist eine junge, hochtalentierte Mannschaft. Natürlich sind wir aber in diesen beiden Begegnungen Favorit.“

Das Hinspiel des Achtelfinal-Hits findet am 16. Februar 2022 um 21:00 Uhr in Salzburg, das Rückspiel am 8. März 2022 um 21:00 Uhr in München statt.

Die Achtelfinal-Paarungen der UEFA-Champions League 2021/22:

FC Salzburg – Bayern (GER)

Sporting Lissabon (POR) – Manchester City (ENG)

Inter (ITA) – Liverpool (ENG)

Paris St. Germain (FRA) – Real Madrid (SPA)

Benfica Lissabon (POR) – Ajax Amsterdam (NED)

Chelsea (ENG) – Lille (FRA)

Atletico Madrid (ESP) – Manchester United (ENG)

Villarreal (SPA) – Juventus Turin (ITA)

