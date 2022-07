CL: Aich/Dob gegen Budva, Challenge Cup: Linz-Steg gegen RSR Walter

28. Juni 2022

Dienstagmittag wurden in Luxemburg die Europacup-Bewerbe ausgelost. Österreichs Damen-Meister STEELVOLLEYS Linz-Steg wurde im 1/32-Finale des Challenge Cup RSR Walter aus Luxemburg zugelost. Das Hinspiel findet zwischen 22. und 24. November in Linz statt. Eine Woche später folgt auswärts das Rückspiel. Gelingt der Aufstieg, geht es im 1/16-Finale gegen Thessaloniki (GRE) weiter. Herren-Vizemeister SK Zadruga Aich/Dob bekommt es mit einem schwierigen Gegner zu tun, trifft in der 1. Champions League-Quali-Runde auf Montenegros Serienmeister Budva. Die Spiele finden voraussichtlich am 21.9. (auswärts) und 28.9. in Bleiburg statt. Der Sieger spielt in der 2 Runde gegen den finnischen Meister Ford Levoranta Sastamala. Ganze Meldung

im Auftrag des ÖVV