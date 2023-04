Der 31-jährige Salzburger und der 40-jährige Wiener schrammten am Sonntag zunächst durch eine 21:19, 20:22, 11:15-Niederlage gegen die US-Amerikaner Chase Budinger/Miles Evans am Finaleinzug vorbei. Im Bronze-Duell stand Hörl/Horst erneut ein US-Duo gegenüber. Miles Partain/Andrew Benesh gelang der bessere Start, ein klarer Satzgewinn war die Folge (21:14). Im zweiten Durchgang drehten Hörl/Horst den Spieß um, zogen davon und schafften souverän den Ausgleich (21:15). Das ÖVV-Duo konnte den Schwung in den Entscheidungssatz mitnehmen und diesen nach ausgeglichenem Beginn letztendlich souverän gewinnen (15:10).

Hörl/Horst sorgten somit für die zweite Bronze-Medaille eines rotweißroten Teams bei einem World Beach Pro-Tour Challenge-Turnier in diesem Jahr nach Robin Seidl/Moritz Pristauz vor vier Wochen in La Paz/Mexiko.

