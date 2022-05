Bregenz ringt im ÖHB-Cup-Finale Schwaz in Verlängerung nieder

7. Mai 2022

Bregenz Handball ist zum 5. Mal und erstmals seit 2006 ÖHB-Cup-Sieger. Die Festspielstädter gewannen Samstagabend das packende Endspiel des Final4-Turniers in Hards Sporthalle am See gegen Sparkasse Schwaz Handball Tirol 32:30 nach Verlängerung (31:28, 26:26, 16:13).

Die beiden Teams lieferten einander vor toller Kulisse ein sehr emotionales Duell, einen offenen Schlagabtausch. Bei 12:12 sah der Schwazer Dario Lochner die rote Karte, danach kassierte sein Team drei Tore in Folge. Erstmals konnte sich Bregenz einen kleinen Vorteil verschaffen. Das Team von Trainer Markus Burger ging mit einem 2-Tore-Vorsprung in die Pause.

Nach Wiederbeginn blieben Intensität und Niveau unvermindert hoch. In der 35. Minute verkürzte Richard Wöss für Schwaz auf 17:18, kassierte aber Sekunden später eine Zeitstrafe, die Bregenz nutzte, um erstmals auf +4 zu stellen. Doch die Tiroler ließen nicht locker, kämpften sich Tor um Tor heran. Petar Medic sorgte in der 48. Minute fürs 23:23. Unmittelbar darauf sah Bregenz-Spieler Marcel Timm die rote Karte. Die Schlussphase der regulären Spielzeit war ein Duell auf Messers Schneide, das kein Team für sich entscheiden konnte. Mit 26:26 ging es in die Verlängerung.

In dieser konnten sich die Vorarlberger absetzen, führten beim letzten Seitenwechsel 31:28. Noch einmal kam Schwaz zurück, 58 Sekunden vor Ende gelang Spieltrainer Gerald Zeiner in seinem letzten Spiel der Anschlusstreffer. Den Schlusspunkt setzte aber Ante Esegovic für Bregenz – 32:30. Auch der 26-Jährige beendete mit dem Cup-Finale seine Karriere.

ÖHB