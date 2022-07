6000 Athlet:innen machten Graz die Aufwartung

„Es war wieder ein Fest des Sports für Athlet:innen, Fans und die Grazer Bevölkerung. Die erste Ausgabe der Finals musste aufgrund der Pandemie noch bei fast leeren Tribünen stattfinden, aber heuer war es bereits richtig gut besucht“, freut sich Sport Austria-Präsident Hans Niessl. Und zieht zufrieden Bilanz: „Die tolle Sportinfrastruktur in Graz bewährt sich, es war in diesem Jahr noch attraktiver. Das Rodeln vom Schlossberg, der Orientierungslauf durch die halbe Stadt, Stockschießen und Minigolf am Karmeliterplatz, die Sieger:innenehrungen im Finals Dome und natürlich die vielen Sportarten auf den Freiluftanlagen und in den Hallen. Danke an die Stadt Graz, das Land Steiermark und das Sportministerium für die hervorragende Zusammenarbeit. Die Sport Austria Finals sind die größte Sportveranstaltung des Jahres österreichweit, was die Beteiligung von Sportler:innen angeht.“

