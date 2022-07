Berger freut sich auf EM-Quali-Hits in Ried

8. Juli 2022

Das ÖVV-Nationalteam der Männer hat das große Ziel, im August das Ticket zur CEV EuroVolley 2023 zu lösen. Damit das Vorhaben gelingen kann, brauchen Alex Berger und Co. natürlich auch die zahlreiche und lautstarke Unterstützung ihrer Fans. Erstmals wird Rotweißrot seine EM-Quali-Heimspiele im neuen Raiffeisen Volleydome in Ried bestreiten. Am 3. August gastiert Lettland im Innviertel, am 14. August Finnland. Die Vorfreude, nach zweieinhalb Jahren Pandemie vor Heimpublikum auflaufen zu können, ist bei den Teamspielern riesengroß. Der Ticket-Vorverkauf startet heute! Ganze Meldung