Sport Austria-Programm 2022 mit Neugestaltung der Sportförderung

30. Dezember 2021

Österreichs Bundes-Sportorganisation Sport Austria blickt auf ein intensives Arbeitsjahr 2021 zurück und hat auch 2022 große Vorhaben auf der Agenda. Dazu gehört neben der Organisation der 2. Sport Austria-Finals in Graz, der Betreuung des rot-weiß-roten World Games-Teams in Birmingham (USA) sowie Problemlösungen rund um die Corona-Problematik vor allem auch das Thema der Neugestaltung der Sportförderung, also der Modernisierung der staatlichen Investitionen in den organisierten Sport.

Über 18.000 Arbeitsstunden, 8.000 persönliche Beratungsleistungen, 1.000 Corona-Anfragen, 250 (virtuelle) Sitzungen in nationalen und internationalen Gremien, 800 Fortbildungen für rund 4000 Funktionär:innen… Das Sport Austria-Arbeitspensum im Jahr 2021 war so umfangreich wie auch thematisch vielfältig: Es beinhaltete die Organisation und Durchführung der 1. Sport Austria Finals in Graz ebenso wie die Mit-Entwicklung des #comebackstronger-Programms für Österreichs Sport, Verhandlungen mit Ministerien zum Re-Start des Sports nach den Lockdowns, (erfolgreiche) Gespräche mit dem Sportministerium über die Fortführung der Corona-Entschädigungen für Österreichs Sportvereine, Impulse für die tägliche Bewegungseinheit, Initiativen für mehr Frauen in Sportfunktionen bis zum Beschluss von Good Governance-Verhaltensleitlinien für Österreichs Sportverbände. Traditionell abgerundet wurde das Ganze von der Mit-Organisation des Tag des Sports sowie der Organisation der Europäischen Woche des Sports.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Auch 2021 war ein Corona-Jahr, das uns vor viele Aufgaben gestellt hat. Wir haben sie – nicht zuletzt dank des großen Engagements unserer 570.000 Ehrenamtlichen – gut meistern können. Klar ist aber, dass uns auch das Jahr 2022 wieder vor viele Herausforderungen stellen wird. Die Pandemie ist leider immer noch nicht vorbei und wird uns auch in den nächsten Monaten begleiten. Sport Austria wird daher weiterhin die Corona-Verordnungen für den Sport praxisgerecht aufbereiten und dort konstruktiv Kritik üben, wo es notwendig ist. Große Aufgaben werden aber auch die Organisation von großen Veranstaltungen sein. So stehen u.a. die 2. Sport Austria Finals in Graz (15.6. bis 19.6. 2022) und die Betreuung des österreichischen Teams bei den World Games in Birmingham (USA/ 7.7. bis 17.7. 2022) auf unserem Arbeitsprogramm. Auch an der Ausrollung der täglichen Bewegungseinheit werden wir intensiv weiterarbeiten. Ein ganz wesentlicher Bereich unserer Arbeit wird 2022 die Sportförderung sein. Da diese seit 2010 unverändert geblieben ist, sind dem Sport rund 90 Millionen Euro an besonderer Sportförderung entgangen, das ist mehr als ein Jahresbudget… Die Inflation frisst den Förderkuchen auf! Deshalb wird es Gespräche geben, wie Struktur und Höhe dieser Investition in den organisierten Sport angepasst werden könnten. Dass sich hier etwas tun muss, steht fest, die Frage aus unserer Sicht ist lediglich das Wie. Damit werden wir uns ab Jahresbeginn intensiv beschäftigen!“

Sport Austria-Arbeitsschwerpunkte 2021

Verhandlungen über Re-Start des Sports nach den Lockdowns, praxisgerechte Aufbereitung der Corona-Verordnungen, Beantwortung von über 1.000 Anfragen zu Corona

1. Sport Austria-Finals in Graz mit 4.500 Athlet:innen („Comeback der Emotionen“)

Fortführung des NPO-Unterstützungsfonds für gemeinnützige Vereine (Anträge 4. Quartal 2021 ab Februar möglich, bis dato 145 Mio. Euro ausbezahlt); Auszahlungsstand Profiligen: rund 55 Millionen

#comebackstronger-Programm mit Sportministerium sowie den Dach- und Fachverbänden

Tägliche Bewegungseinheit: 3-Säulen-Modell zur Implementierung von täglicher Bewegung in Kindergarten und Pflichtschule; Zusammenarbeit mit Bildungsministerium, Gesundheitsministerium und Sportministerium

Präsentation Mikrozensusbefragung über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Sport: Mitgliederrückgang von 2,1 Mio. (2017) auf 1,6 Mio. (2021); Rückgewinnung über Sportbonus (9 Mio. Euro)

Vereinbarungen mit Verteidigungsministerium (zu bestehenden 150 Grundwehrdienstplätzen konnten 20 dazugewonnen werden) und dem Innenministerium (für Sicherheit und Schutz bei Sportveranstaltungen)

7. Europäische Woche des Sports: #BeActive-Aktion, Tag des Sports, Tag des Schulsports, Langer Tag des Sports

Good Governance: Verhaltensleitlinien für Sport Austria-Mitglieder (beschlossen im November 2021)

Sport Austria-Impuls für mehr Frauen im Sport: neuer Beirat (Leitung: Maria Rauch-Kallat und Brigitte Jank)

Sport Austria-Summit: Expert:innen-Tagung 2021: Kulturwandel im Sport

Mehrwert durch Geschlechtervielfalt

Wahl zur Trainerpersönlichkeit des Jahres (Gregor Högler) im Rahmen der Sporthilfe-Gala

81 Fortbildungen in Form von Videokonferenzen für 3.780 Funktionär:innen und Mitarbeiter:innen in Sportverbänden: Verdopplung zu 2019; Trainer:innen-Fortbildungen zu 8 Themenbereichen

Sport Austria-Jahresbericht

