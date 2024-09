10. September 2024

Am Montagabend wurden in Schwechat Österreichs Teilnehmer:innen an den Paralympischen Spielen u.a. von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, ÖPC-Präsidentin Maria Rauch-Kallat, Sportminister Werner Kogler, Innenminister Gerhard Karner und Sport Austria-Präsident Hans Niessl feierlich empfangen. Das österreichische Aufgebot erkämpfte in Paris vier Medaillen.



Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Paris hat neue Maßstäbe gesetzt, die Wettkämpfe haben Millionen Menschen rund um den Globus begeistert. Aus rotweißroter Sicht waren natürlich Handbiker Thomas Frühwirth mit zwei Silbernen, Triathlet Florian Brungraber ebenfalls mit Silber und Speerwerferin Natalija Eder mit Bronze herausragend. Viele unserer Sportler:innen schrammten nur knapp an einer Medaille vorbei. Die Wettkampfstätten der Olympischen und Paralympischen Spiele in Frankreichs Hauptstadt waren einzigartig. Was Sportinfrastruktur anbelangt, hat Österreich Aufholbedarf. Eine Kernforderungen von Sport Austria an die nächste Regierung ist daher die Infrastruktur-Milliarde. Wir brauchen zeitgemäße, barrierefreie Sportstätten – für Spitzen- und Breitensport.“

i. A. v. Sport Austria