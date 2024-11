Azevedo neuer FIVB-Präsident, Leitner als Vorstandsmitglied bestätigt

17. November 2024

Von Freitag bis Sonntag fand in Porto der 39. FIVB World Congress statt. Delegierte aus knapp 200 Ländern sind in der zweitgrößten Stadt Portugals zusammengekommen, um eine neue Führung zu wählen bzw. Weichen für die Zukunft zu stellen.

Zum letzten Mal eröffnete Ary S. Graça einen Volleyball-Weltkongress. Die Präsidentschaft des Brasilianers endet in Porto nach zwölf überaus erfolgreichen Jahren. Am zweiten Tag erfolgte die Wahl seines Nachfolgers. Künftig wird Fabio Azevedo den Volleyball-Weltverband führen. Der 53-Jährige ist ein Landsmann von Graça und war seit 2013 FIVB- Generalsekretär. ÖVV-Präsident Gernot Leitner wurde vor drei Monaten im Rahmen der Generalversammlung des Europäischen Volleyballverbandes (CEV) in den Vorstand des Weltverbandes gewählt und am Samstag in Porto als FIVB Board of Administration Member bestätigt.

