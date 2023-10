Von der Europäischen Woche des Sports zum nationalen Sportfeiertag

4. Oktober 2023

Die „Europäischen Woche des Sports“ (Motto „Werde Teil der Bewegung, #BeActive“) war der bereits traditionelle Startschuss für einen bewegten Herbst: Sie ging mit 30. September offiziell zu Ende, in Österreich gehen die Bewegungsinitiativen aber munter weiter!

Seit 7. September läuft wieder die Fit Sport Austria-Aktion „50 Tage Bewegung“ mit über 1000 Bewegungsangeboten in ganz Österreich. Höhepunkt ist diesmal in Anlehnung an frühere („Fitmarsch“-)Zeiten der Nationalfeiertag am 26. Oktober. Die Aktion „Wir bewegen Österreich – Österreich hilft Österreich“ soll mehr Bewusstsein für Gesundheit und Solidarität schaffen und den Nationalfeiertag zu einem Gemeinschaftserlebnis mit einem zusätzlichen Charity-Gedanken machen. Umgesetzt wird sie von SPORT AUSTRIA, ASKÖ, ASVÖ, SPORTUNION sowie dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport (BMKÖS). Weiters mit dabei: der Verband alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ), der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) sowie das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK).Die Initiative „50 Tage Bewegung“ steht seit dem Jahr 2016 unter dem Motto „Gemeinsam fit. Beweg‘ dich mit!“ Info über die umfangreichen Angebote in den Gemeinden und Sportvereinen gibt es hier. Weitere Angebote für alle, die ganzjährig aktiv sein wollen, findet man unter www.fitsportaustria.at.

Sport Austria-Präsident und #BeActive-Botschafter Hans Niessl: „All diese Angebote – von der Europäischen Woche des Sports bis zum Nationalfeiertag – haben eines im Sinn: Spaß und Freude an der Bewegung zu vermitteln und dazu anzuregen, auch Neues auszuprobieren – für ein gesünderes, erfüllteres Leben!“ Niessl nahm noch am Abend des „Tag des Sports“ in einem Boot des WRC Donaubund Platz und ruderte unter professioneller Anleitung über die Alte Donau. Sein Fazit: „Anstrengend, aber sehr, sehr empfehlenswert…“

im Auftrag von Sport Austria