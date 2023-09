Mit voller Power in neue Saison – Ligen und Cup starten am Wochenende

28. September 2023

Am Montag hat die Volleyball-Hallensaison mit packenden Austrian Volley Supercup-Duellen vor toller Kulisse in der Olympiaworld Innsbruck begonnen. Die Trophäen sicherten sich TI-Schuh-Staudinger-volley und das HYPO TIROL Volleyballteam. Am kommenden Samstag starten die AVL Women und powerfusion VL Men, die erste Runde im ÖVV-Cup steht am Sonntag auf dem Programm.

Aus diesem Anlass lud der ÖVV am Mittwoch zum Volleyball-Media-Day in die Bar & Lounge “Der Dachboden“ im 25hours Hotel Wien beim MuseumsQuartier. ÖVV-Präsident Gernot Leitner, ÖVV-Vizepräsident Bundesligen Frederick Laure, ÖVV-Generalsekretär Philipp Seel und ÖVL-Obmann Peter Kirchmayr sowie Spieler:innen und Vertreter:innen aller Vereine standen über den Dächern der Bundeshauptstadt Rede und Antwort. ORF SPORT + übertrug den Medientermin live (ORF-TVthek).

