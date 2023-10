Topteams geben sich am Nationalfeiertag keine Blöße

26. Oktober 2023

Am Nationalfeiertag stand die fünfte Runde im AVL Women-Grunddurchgang auf dem Programm. Es gab durchwegs Favoritensiege: TI-Schuh-Staudinger-volley und Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg bleiben punktegleich an der Tabellenspitze vor ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt, VB NÖ Sokol/Post und nun UVC Holding Graz.

Tabellenführer TI-Schuh-Staudinger-volley gewann das Topspiel gegen PSVBG Salzburg 3:0 (25:21, 25:20, 25:18). Zunächst waren die Gastgeberinnen im Sportzentrum Rif ebenbürtig (17:17). Dann übernahmen die Innsbruckerinnen das Kommando – bis Beginn des dritten Satzes. Diesen konnten die PSVBG-Damen bis zum 13:13 offenhalten. Nach vier Punkten in Folge war Supercup-Gewinner TI-volley jedoch endgültig auf der Siegerstraße. „Die Innsbruckerinnen waren der erwartet schwierige Gegner. Sie treten sehr kompakt auf, begehen kaum Fehler. Trotz der Niederlage kann ich meinen Spielerinnen keinen Vorwurf machen. Sie haben phasenweise wirklich sehr gut mitgehalten“, resümierte PSVBG Salzburg-Headcoach Ulrich Sernow. TI-volley-Obmann Michael Falkner: „Die Salzburgerinnen waren sehr motiviert und am Anfang richtig stark. Dann haben wir aber Lösungen gefunden, über unsere starke Mitte das Spiel gewonnen und so Platz eins verteidigt.“

im Auftrag des ÖVV