Thiem verliert Erstrunden-Kracher gegen Tsitsipas

24. Oktober 2023

Eine gute Leistung reichte Dominic Thiem am Dienstag nicht, um die Hürde Stefanos Tsitsipas im Auftakt-Kracher der mit 2.559.790 Euro dotierten Erste Bank Open zu nehmen. Der von 9.300 Fans in der Wiener Stadthalle angefeuerte Lokalmatador musste sich dem griechischen Weltranglisten-Siebenten 6:7 (5/7), 4:6 geschlagen geben.

„Es haben Kleinigkeiten entschieden, ich kann mir nicht viel vorwerfen, habe zwei Stunden echt gutes Tennis gespielt. Schläge und Beinarbeit waren in Ordnung, ich war gut in der Partie drin. In solchen Matches geht es immer um ein paar Punkte – vor allem im Tiebreak. Ein Tiebreak gegen einen Top-Ten-Spieler, in dem ich 4:2 vorne bin, muss ich gewinnen“, haderte Thiem mit vergebenen Chancen.

Er wird nun die Qualifikation für das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris bestreiten und danach noch ein 250er-Event in Metz oder Sofia spielen. „Ich werde kein Challenger-Turnier mehr einstreuen. Wenn es nicht anders geht, muss ich halt in Australien in die Quali“, so Thiem.

PM/RED