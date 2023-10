Sport Austria-Präsident Niessl: „Ausgezeichnetes Rüstzeug für spätere Arbeit!“

7. Oktober 2023

70 neue staatliche geprüfte Trainer:innen aus den verschiedensten Sportarten erhielten am Freitag im beeindruckenden Festsaal des Akademischen Gymnasiums im Rahmen der Diplom-Verleihung der Bundessportakademie Wien ihre Abschlussdokumente. Unter ihnen die ehemaligen Eishockey-Cracks Patrick Harand und Roland Divis. Für die berufliche Karriere nach der Profi-Karriere vorgesorgt hat auch Maximilian Entrup. Der Kicker des TSV Egger Glas Hartberg war einer von 10 Absolventen und Absolventinnen, die nach einer sechssemestrigen Ausbildung ein Sportlehrer:innen-Diplom erhielten.

Die Begrüßungsworte erfolgten durch BSPA Wien-Direktor Mag. Wolfgang Hartweger, Sport Austria-Präsident Hans Niessl, ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer und Kärntens Landessportdirektor Arno Arthofer, der Grüße von Landeshauptmann Peter Kaiser übermittelte. Direktor Hartweger gratulierte den Absolvent:innen zum erfolgreichen Abschluss einer professionellen, modernen Ausbildung: „Ihr habt Tolles geleistet! Kompetenzen bekommt man nicht geschenkt, die muss man sich erarbeiten – und das habt ihr getan!“

Niessl, höchster Repräsentant des österreichischen Sports und einst selbst Absolvent einer Fußball-Trainer-Ausbildung, erinnerte sich zurück: „Obwohl es schon einige Zeit her ist, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass solche Kompetenzen natürlich nicht vom Himmel fallen, dass einem also nichts geschenkt wird. Was man bekommt, ist ein ausgezeichnetes Rüstzeug für die spätere Arbeit. Klar ist, der organisierte Sport braucht viele, gut ausgebildete Trainer:innen und Sportlehrer:innen – auch für eines seiner größten Projekte: die Tägliche Bewegungseinheit!“ Mitterdorfer bedankte sich bei der BSPA für die „jahrzehntelange, verlässliche Partnerschaft im Bereich der Trainer:innen-Ausbildung. Das ist eine Lebensschule, die auch Werte vermittelt.“

Die Veranstaltung stand diesmal unter dem Motto „Kärnten trifft Wien“. Dem Motto folgend, mischten sich diesmal – neben der gebürtigen Wienerin, ÖFB-Teamchefin, Irene Fuhrmann – besonders viele Kärntner unter die 300 Festgäste: Gesichtet wurden u.a. ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer, WAC-Präsident Dietmar Riegler, Kärntens Landessportdirektor Arno Arthofer, Bundesrat und Ex-GAK Kicker Manfred Mertel, Ex-ÖFB-Teamspieler Walter Kogler, die Läuferlegende Ex-Europameister Dietmar Millonig, Ex-Austria-Klagenfurt und Rapid-Spieler sowie Austria Klagenfurt-Trainer Walter Ludescher sowie Box-Legende Jo „Tiger“ Pachler.

BSPA