Beach-WM startet Freitagnacht mit Österreicher-Duell!

5. Oktober 2023

Ab Freitag messen sich die weltbesten Beach Volleyballer:innen bei den FIVB World Championships in Mexiko. Gespielt wird bis 15. Oktober in Tlaxcala, Huamantla und Apizaco. Die Städte liegen mehr als 2.000 Meter über Meeresniveau. Die Höhenlage ist hinsichtlich Ballflugeigenschaften und Sauerstoffaufnahme ein wichtiger Faktor. Es geht um eine Million US-Dollar und viele Olympia-Punkte!

Das “win2day Beach Volley Team Austria“ ist mit drei Paaren vertreten: Dorina und Ronja Klinger sowie Julian Hörl/Alex Horst und Robin Seidl/Moritz Pristauz. Aus rotweißroter Sicht bringt bereits der erste WM-Tag ein echtes Highlight: Hörl/Horst und Seidl/Pristauz wurden nicht nur in eine Gruppe (Pool E) gelost, sondern bestreiten auch ihr Auftaktspiel gegeneinander. Das win2day BVTA-Duell steigt Freitagnacht, 23:30 Uhr (MEZ).

Die Klingers und Seidl/Pristauz befinden sich schon seit einigen Tagen in Tlaxcala, Hörl/Horst sind erst am Dienstag aufgebrochen, da sie am Sonntag noch beim World Pro Tour Elite16-Event in Paris im Einsatz waren. Durch ihren sensationellen vierten Platz verbesserte sich das ÖVV-Top-Team in der Weltrangliste auf Rang 13!

Samstag überträgt ORF SPORT + die WM-Spiele der Österreicher:innen live: Seidl/Pristauz vs. Alex Ranghieri/Adrian Carambula (19 Uhr), Hörl/Horst vs. Ruben Mora/Dany Lopez (20 Uhr) und Klinger/Klinger vs. Julia Scoles/Betsi Flint (23:30 Uhr). Die weiteren Gruppengegner:innen der Klingers (Pool J) sind Valentina Gottardi/Marta Menegatti und Kianny Quesada/Angel Williams. Hier geht’s zum Spielplan!

mehr auf volleynet.at

im Auftrag des ÖVV