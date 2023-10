Auch Klingers meistern WM-Gruppenphase!

10. Oktober 2023

Dorina und Ronja Klinger haben bei den FIVB World Championships in Mexiko ihr letztes und entscheidendes Gruppenspiel gewonnen. Die Schwestern schlugen Kianny Quesada/Angel Williams aus Costa Rica in nur 36 Minuten 21:16, 21:15. Der WM-Premierensieg in Tlaxcala ebnete ihnen den angestrebten Einzug in die K.o.-Phase.

Damit haben alle drei Paare des win2day Beach Volley Team Austria die Vorrunde gemeistert. Robin Seidl/Moritz Pristauz stechen mit drei Siegen aus drei Spielen und dem Gruppensieg heraus. Die Staatsmeister dürfen im Sechzehntelfinale auf ein gutes Los hoffen. Bei den Klingers und Julian Hörl/Alex Horst wird erst am Ende des vierten Turniertages feststehen, ob sie ins Playoff müssen oder es ebenfalls direkt ins Sechzehntelfinale geschafft haben. Die letzten Gruppenspiele gehen um 5 Uhr (MEZ) über die Bühne.

im Auftrag des ÖVV