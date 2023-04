Weil der Mensch keine Maschine ist

28. April 2023

Dick im Kalender anstreichen und am besten gleich anmelden: Mit Dipl. Ing. Lukas Kitzberger, MSC (A) konnte nämlich ein absoluter Top-Mann für einen Fortbildungs-Vortrag an der Bewegungsakademie der Bundes-Sportakademie Wien gewonnen werden. Am 2. Juni (18 bis 21:15 Uhr) wird der Sportwissenschaftler und Maschinenbauingenieur über „Biomechanische und physiologische Grundlagen für vielseitige Krafttrainingsplanung“ referieren, wichtig, weil der Mensch eben keine Maschine ist…

Kitzberger, seit 2017 2017 Head of Training und Geschäftsführer der Löwenherz Fitness Company, einem modernen Strength & Conditioning Gym in Graz, hat durch sein physikalisches Verständnis für sportliche Bewegung und den dabei entstehenden Belastungen bereits hunderte Gesundheits-, Hobbie-, und Leistungssportler:innen in den verschiedenen Trainingsprozessen betreut, war auch an vielen nationalen sowie internationalen Erfolgen von Spitzenathlet:innen beteiligt. Als anerkannter Fachexperte und Dozent im Bereich der Bewegungswissenschaften und Trainingswissenschaft ist er außerdem an mehreren österreichischen Hochschulen und an der BSPA tätig.

Prof. Mag. Wolfgang Hartweger, Direktor der BSPA Wien, bringt es folgendermaßen auf den Punkt: „Nach Besuch dieser Fortbildung ist man in der Lage, die unterschiedlichen Wirkungsweisen von Krafttrainingsübungen zu erkennen. Man wird die optimalen Übungen finden, um eine bestimmte Sportbewegung zu verbessern und man wird mit diesem Wissen individuelle Trainingspläne erstellen können. (Fort-)Bildung zahlt sich aus!“ Also, wie gesagt, gleich anmelden. Noch gibt es Earlybird-Tickets…

Mehr Info und Anmeldung

im Auftrag der BSPA Wien