URW von Ried gefordert

9. Januar 2020

Die Union Raiffeisen Waldviertel startete famos ins neue Jahr, schlug Sonntagabend zum Auftakt der Oberen Setzrunde der DenizBank AG VL Titelverteidiger SK Zadruga Aich/Dob auswärts in vier Sätzen und legte tagsdarauf nach, zwang in der MEVZA League OK Merkur Maribor – ebenfalls in der Fremde – mit 30:28 im Tie-Break in die Knie. Am Samstag genießen die Nordmänner 2020 erstmals Heimvorteil, empfangen in der Stadthalle Zwettl den UVC Weberzeile Ried. Die Innviertler verloren ihren Setzrunden-Auftakt in Graz 1:3. Im Grunddurchgang konnten beide Teams ihre Heimspiele gewinnen. Ganze Meldung

im Auftrag des ÖVV