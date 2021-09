Rapids geistige Müdigkeit

17. September 2021

Genk witterte seine Chance und glaubte bis zum Schluss daran. Rapid lieferte den Belgiern in der Europa League zwar einen tollen Kampf, aber im Finish waren die Akkus leer. Die Rapidler kamen mit Fortdauer des Spiels immer öfter in den Zweikämpfen zu spät, handelten sich gelbe Karten ein. In der Nachspielzeit wurde dann ein entscheidender Zweikampf verloren. Zur körperlichen Müdigkeit gesellte sich geistige Erschöpfung – die zur bejammerten 0:1-Niederlage führte. Trainer Didi Kühbauer stürmte wortlos in den Kabinentrakt. Aber vielleicht muss Rapid auch beim Training etwas umstellen. Zumindest was den mentalen Bereich betrifft. Denn gegen ein Kaliber, wie Genk es ist, muss man daheim wirklich nicht verlieren.

