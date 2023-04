HYPO TIROL Volleyballteam ist Meister!

Der Meister 2022/2023 heißt HYPO TIROL Volleyballteam! Die Innsbrucker gewannen das fünfte powerfusion AVL Men-Finalduell mit SK Zadruga Aich/Dob vor über 1.200 begeisterten Zuschauer:innen – unter ihnen auch ÖVV-Präsident Gernot Leitner – in der vollen USI-Halle 3:1 (25:19, 18:25, 25:21, 25:13) und die “Best-of-7“-Serie somit 4:1. HYPO TIROL hatte sich im Februar bereits den ÖVV-Cuptitel gesichert und verlor in dieser Saison nur zwei Spiele. In der Heimhalle blieb man sogar ungeschlagen.

Aich/Dob wurde am Samstag nicht mehr von Zoran Kedacic gecoacht, sondern von Sportdirektor Martin Micheu. Die Gäste versuchten alles, um die Finalserie zu verlängern und noch einmal nach Bleiburg zu holen. HYPO TIROL erwies sich aber erneut als zu stark. Das Team von Erfolgscoach Stefan Chrtiansky steckte auch den Verlust des zweiten Satzes weg, konnte im dritten ein 14:17 wettmachen und auf 2:1 stellen. Im vierten Durchgang hatte Aich/Dob nichts mehr entgegenzusetzen. Nach 107 Minuten verwertete HYPO TIROL den dritten Matchball und sicherte sich seinen elften Meistertitel, den ersten seit 2017.

„HYPO TIROL war heuer absolut bestimmend, hat eine neue Qualität in die Liga gebracht – vor allem hier in der Halle. Publikum und Stimmung waren sensationell“, erklärte ÖVV-Präsident Gernot Leitner im Rahmen der Siegerehrung. Danach durfte er HYPO TIROL-Diagonalangreifer Luan Weber mit der Trophäe für den wertvollsten Spieler der Finalserie auszeichnen. Der MVP drückte der Saison seinen Stempel auf, war am Samstag mit 22 Punkten auch wieder Topscorer.

Alle Stimmen auf volleynet.at

im Auftrag des ÖVV