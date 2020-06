Hat Rapid noch eine Chance?

23. Juni 2020

Vier Runden sind in der Meisterrunde der Tipico-Bundesliga noch zu absolvieren und die Tabelle zeigt ein durchaus vertrautes Bild: Red Bull Salzburg steht ganz oben, hat sechs Zählern Vorsprung auf Rapid. Die Fans der Hütteldorfer befürchten daher, dass es auch diese Saison ausgeht, wie die vergangenen sechs Jahre: Die Mozartstädter feiern den Meistertitel und Rapid schaut zu. Oder könnte es doch anders enden? Zumindest rechnerisch ist noch alles offen…

Eine Fußball-Weisheit kennen Fans so gut wie ihren Namen oder das Passwort ihres Smartphones: „Abgerechnet wird zum Schluss“. Im Fall von Salzburg und Wien bedeutet es, dass für beiden Teams noch 12 Punkte zu holen sind. Die Bullen haben die klar besseren Karten, andererseits, wie der treue Fans weiß, ist im Fußball beinahe alles möglich. So mancher haushohe Favorit hat den Meistertitel noch verspielten.

Der Formcheck

Rapid ist zwar mit einer Niederlage in Salzburg in die Meisterrunde gestartet. Seitdem hält sich das Team von Trainer Didi Kühbauer aber wacker, legte eine Serie von vier Siegen hin, ehe am vergangenen Wochenende Hartberg zu Hause zum Stolperstein wurde:

Rapid vs. Graz : Das Spiel wurde deutlich mit 4-0 gewonnen, wobei es schon zur Halbzeit 2-0 stand.

: Das Spiel wurde deutlich mit 4-0 gewonnen, wobei es schon zur Halbzeit 2-0 stand. LASK vs. Rapid: Gegen den Sieger des Grunddurchgangs, der vor Auftakt der Meisterrunde Platz eins durch Punkteabzug verloren, gab es einen knappen Sieg (1-0). Wie heißt es so schön? Letztendlich fragt niemand, wie hoch ein Sieg war, es zählen nur die Punkte.

Gegen den Sieger des Grunddurchgangs, der vor Auftakt der Meisterrunde Platz eins durch Punkteabzug verloren, gab es einen knappen Sieg (1-0). Wie heißt es so schön? Letztendlich fragt niemand, wie hoch ein Sieg war, es zählen nur die Punkte. Rapid vs. WAC : Nach einer 1-0 Führung zur Halbzeit ging das Spiel mit 2-1 aus.

: Nach einer 1-0 Führung zur Halbzeit ging das Spiel mit 2-1 aus. Hartberg vs. Rapid: Auch dieses Spiel konnten die Wiener mit 1-0 für sich entscheiden. Wenige Tage später drehten die Steirer den Spieß aber um, siegten ihrerseits mit 1-0.

Und wie steht es mit Salzburg? Sie starteten gleich gegen Rapid mit einem 2-0-Sieg durch und legten nach:

Hartberg vs. Salzburg: Endstand 0-6. Schon zur Pause war der Sieg dank einer 4-0-Führung festgerstanden.

Endstand 0-6. Schon zur Pause war der Sieg dank einer 4-0-Führung festgerstanden. Graz vs. Salzburg: Auch dieses Spiel endete mit einem Kantersieg: 5-1 siegten die Salzburger.

Auch dieses Spiel endete mit einem Kantersieg: 5-1 siegten die Salzburger. Salzburg vs. LASK: Die Gastgeber fuhren mit 3-1 ihren vierten Sieg ein. Danach gab es allerdings zwei Unentschieden gegen den WAC. Wackelt Salzburg also vielleicht doch?

Der Mittwoch hat es in sich

Am Mittwoch treffen der Titelverteidiger und sein erster Herausforderer in Wien aufeinander. Für Rapid gilt: „Verlieren verboten!“ Eigentlich zählt für den Rekordmeister nur ein Sieg, will er im Rennen bleiben. Salzburg muss in seinen letzten vier Spielen sieben Punkte liegenlassen, nur dann kann die Elf von US-Coach Jesse March den Titel überhaupt noch verspielen.

Freunde von Sportwetten kennen sicherlich die Quoten. Sie deuten markant in Richtung einer Salzburger Titelverteidigung. Wer hingegen keinerlei Risiko scheut und einfach mal wenige Euro in eine Wette investieren möchte, der sollte auf Rapid tippen. Die beste Quote für einen Meistertipp auf Rapid liegt aktuell bei 30,0 – schon bei einem Einsatz von fünf Euro lohnt sich der Versuch.

Natürlich können auch deutsche Fans auf die österreichische Meisterschaft wetten. Die Bundesliga ist bei nahezu allen Anbietern mit im Programm.

Ein Blick nach unten

Und wie sieht es in der Qualifikationsgruppe aus? Dort geht es deutlich enger zu. Zwei Drittel der Mannschaften, also vier Teams, sind in akuter Abstiegsgefahr. Admira und Tirol liegen mit je 14 Punkten am Tabellenende, St. Pölten hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto, im Falle von Mattersburg sind es drei. Enteilt sind hingegen die Austria (25 Punkte) und Altach (22). Man darf gespannt sein, wer das Rennen um Platz eins für sich entscheidet und den Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss.

Fazit

Auch wenn Red Bull Salzburg sich anschickt, dem österreichischen Fußball weiter seinen Stempel aufzudrücken, dürfen die Rapid-Fans dennoch leise hoffen, dass der Serienmeister diesmal den Titel vielleicht doch noch auf der Zielgeraden verstolpert. Rapid darf sich jedenfalls keine Ausrutscher leisten. Und was den Kampf um die Europacup-Plätze anbelangt? Dieser bleibt sowieso bis zuletzt spannend. Das gilt natürlich auch für den Abstiegskampf.

Vielleicht sind einige Tipps zur Ablenkung gar nicht so schlecht. Vier Spieltage Aufregung und Anspannung können schließlich Spuren hinterlassen. Aber am Ende ist es ja genau das, was diesen Sport so reizvoll und besonders macht: Spannung pur bis zum Schluss!