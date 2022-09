27. September 2022

Der ALPLA HC Hard ist dem Einzug in die EHF European League-Gruppenphase einen weiteren Schritt nähergekommen. Die Roten Teufel besiegten im Hinspiel der zweiten und letzten Qualifikationsrunde in der Sporthalle am See HC Butel Skopje 26:21 (11:8). Das Retourmatch steigt in einer Woche in Nordmazedoniens Hauptstadt.

Hier geht’s zum Bericht auf oehb.at

ÖHB