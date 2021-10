Hallenbad Eisenstadt nach Sanierung wiedereröffnet

8. Oktober 2021

Das Hallenbad Eisenstadt ist seit über 40 Jahren in Betrieb. Der Zahn der Zeit und das Chlorwasser haben Sanierungsarbeiten notwendig gemacht. „1,6 Millionen haben wir investiert, weil wir wollen, dass die sportbegeisterten Burgenländerinnen und Burgenländer, die Schulen und auch unsere Schwimmvereine weiterhin ein Zuhause im Nordburgenland haben“, so Bürgermeister Thomas Steiner anlässlich der Wiedereröffnung am Freitag.

Diese Sanierung war notwendig, um die Benützung des Hallenbades langfristig abzusichern. „Wichtig ist, dass die Bevölkerung und im Speziellen unsere Jugend optimale Rahmenbedingungen vorfindet – und das ist nun garantiert. Sport ist wichtig, aber Schwimmen ist lebenswichtig. „Gemeinsam mit unseren Vereinen können wir in der Sportstadt Eisenstadt nun ein optimales Angebot fürs Schwimmen bereitstellen“, erläutert Bürgermeister Steiner.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl begrüßt die Sport-Initiativen der burgenländischen Landeshauptstadt. „Die Stadt Eisenstadt und Bürgermeister Thomas Steiner haben nicht nur im Falle der Leichtathletik-Arena bewiesen, dass ihnen Sport und die Gesundheit der Bevölkerung ein besonderes Anliegen sind. Mit der Entscheidung zur Sanierung ist man den richtigen Schritt gegangen und hat das Hallenbad nun wieder für die Zukunft fitgemacht. Davon profitieren die Schwimmvereine, die Schulen und natürlich die Bevölkerung, die hier ihrem Hobby nachgehen kann“, so Niessl.

Fast die Hälfte der Zeit wird im Hallenbad von den Vereinen trainiert. Damit die größten Nutzer, die Schul- und Vereinsgruppen, von der dreimonatigen Sanierungszeit nicht beeinträchtigt waren, wurden die Arbeiten von Mai bis Anfang Oktober durchgeführt.

PM