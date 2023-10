Traumfinale bei den Erste Bank Open zwischen Medvedev und Sinner

28. Oktober 2023

Nummer eins gegen Nummer zwei des Turniers, Nummer drei gegen Nummer vier der Welt oder Daniil Medvedev gegen Jannik Sinner – die Erste Bank Open erleben am Sonntag ab 14 Uhr in der Wiener Stadthalle ihr Traumfinale!

Die Semifinali beim 2.559.790 Euro dotierten Hardcourt-Event boten Tennis auf höchstem Niveau. Nachdem zunächst Daniil Medvedev in der mit 9.600 Fans einmal mehr ausverkauften Stadthalle durch ein 6:4, 7:6 (8/6) gegen den als Nummer vier gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas in das Endspiel eingezogen war, schlug Publikumsliebling Jannik Sinner den an Nummer drei gereihten Andrey Rublev 7:5, 7:6 (7/5).

Im Head-to-Head liegt Medvedev gegen den Südtiroler 6:1 voran, doch das bisher letzte Match hat Sinner vor Kurzem beim ATP-500-Turnier in Peking sich entschieden. Medvedev, der bisher 20 Turniersiege auf seinem Konto hat, könnte am Sonntag erstmals einen Titel erfolgreich verteidigen. Sinner steht zum ersten Mal in Wien im Finale. Gegen Rublev erwies sich der 22-Jährige als überaus nervenstark.

Der Finalsonntag beginnt um 11.45 Uhr mit dem Doppel-Endspiel zwischen den US-Amerikanern Nathaniel Lammons/Jackson Withrow und den amtierenden US-Open-Champions Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR).

PM/RED