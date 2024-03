24. Februar 2024

SK Zadruga Aich/Dob ist zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte Austrian Volley Cup-Champion. Die Unterkärntner sicherten sich Samstagabend gegen TSV Raiffeisen Hartberg den Titel, schlugen den Finals-Gastgeber in der mit über 2.000 Fans rappelvollen Stadtwerke Hartberg Halle 3:0 (25:22, 25:23, 25:15). Es war ihr erster Erfolg über die Steirer in dieser Saison. Im powerfusion VL-Grunddurchgang hatte Aich/Dob zweimal das Nachsehen.

