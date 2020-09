WM 2021: ÖHB-Herren spielen in Gizeh

11. September 2020

Nach der Auslosung der Vorrundengruppen vor einer Woche steht für Österreichs Handball Männer Nationalteam nun auch der Spielort und der Spielplan bei der WM 2021 in Ägypten fest. Zu den Füßen der Sphinx in Gizeh in der „Handball Hall 6th of October“ wird man am 14. Jänner 2021 sein Auftaktspiel gegen den Nord-Amerika Qualifikanten bestreiten, trifft am 16. Jänner auf Frankreich und am 18. Jänner auf Norwegen. Kommt man unter die Top 3 zieht man in die Hauptrunde ein – das erklärte Ziel der rotweißroten Equipe. Ganze Meldung

(ÖHB)