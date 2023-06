win2day BVT Austria löst souverän Nations Cup-Finalticket!

16. Mai 2023

Das „win2day Beach Volley Team Austria“ hat sich souverän fürs Finalturnier des CEV Beach Volley Nations Cup Men qualifiziert. Die beim Vorrundenturnier in Madrid (Pool E) topgesetzten Österreicher gewannen Dienstagabend das entscheidende Duell mit Litauen 2:0, nachdem sie zuvor bereits Slowenien und Gastgeber Spanien im Parque Deportivo Puerta de Hierro ohne Niederlage besiegt hatten. Das Finalturnier findet mit acht Nationen voraussichtlich im Herbst statt. Die Top-3 des CEV Nations Cup 2023 haben ihren Startplatz bei den CEV Nations Cup Finals 2024, wo ein Olympia-Quotenplatz vergeben wird, sicher.

Julian Hörl/Philipp Waller brachten Rotweißrot durch einen 21:19, 21:16-Erfolg über Arnas Rumsevicius/Artur Vasiljev in Führung. Robin Seidl/Moritz Pristauz machten den Gruppensieg perfekt, schlugen Audrius Knasas/Patrikas Stankevicius 21:17, 21:18. Vor neun Tagen hatten Seidl/Pristauz beim win2day BVT PRO-MASTERS in Neusiedl am See gegen die litauische Top-Paarung noch 1:2 den Kürzeren gezogen. Die ÖVV-Duos gaben in Madrid in ihren drei Länderduellen nur zwei Sätze ab.



Martin Olejnak, Headcoach win2day BVT Austria: „Wir haben genau das erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Der Start ins Turnier war noch etwas holprig, aber mit jedem Match haben wir besseres Beach Volleyball gezeigt. Es war einfach gutes Teamwork.“



Beach Volley Nations Cup Pool E – Madrid

Der CEV Beach Volley Nations Cup Women startet im Juni. Österreich wurde in einen Pool mit Ungarn, Italien, England und Kroatien gelost. Der ÖVV schickt Dorina und Ronja Klinger sowie Katharina Schützenhöfer und Franziska Friedl ins Rennen. Friedl springt für Lena Plesiutschnig ein, die sich einen Achillessehnenriss zuzog und mehrere Monate ausfällt. Gespielt wird von 10. bis 11. Juni in Budapest.

Der CEV Beach Volley Nations Cup wurde 2022 eingeführt und ersetzt den CEV Continental Cup. Zunächst wird eine Vorrunde (Preliminary Phase) gespielt. Die sieben Gruppensieger qualifizieren sich fürs Finalturnier 2023 mit acht Nationen. Die Top-3 des Finalturniers 2023 sind direkt für das Finalturnier 2024 qualifiziert. 2024 wird es zudem wieder eine Vorrunde (Preliminary Phase) geben. Nur der Nations Cup-Gewinner 2024 erhält einen Olympia-Quotenplatz! Jedes Länderduell besteht aus zumindest zwei Spielen (Team 1 vs. Team 1 und Team 2 vs. Team 2). Steht es 1:1, muss ein Golden Set die Entscheidung bringen. Beim Nations Cup ist Coaching anders als auf der World Pro Tour erlaubt.

im Auftrag des ÖVV