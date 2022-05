win2day Beach Volleyball Tour PRO gastiert in Graz

Am bevorstehenden Wochenende macht die win2day Beach Volleyball Tour PRO in Graz Station. Jeweils 16 Damen- und Herren-Duos nehmen am Samstag den Hauptbewerb des „Energie Steiermark Summeropening presented by WOCHE“ in Angriff. Nicht nur heimische, sondern auch internationale Teams sind am Mur Beach und Auster Beach auf etwa 2000 Quadratmeter feinstem Quarzsand im Einsatz.

Allen voran die Ukrainerinnen Valentyna Davidova und Diana Lunina, die am 1. Mai den win2day Beach Tour-Auftakt in Podersdorf für sich entscheiden konnten. Beim zweiten PRO 80-Event gehören die beiden wieder zum engsten Favoritenkreis. Eva Freiberger und Stephanie Wiesmeyr sind in Graz topgesetzt. Bei den Männern steht ein sehr prominenter Name ganz oben in der Setzliste: Philipp Waller, der mit Partner Robin Seidl erst am vergangenen Wochenende beim Volleyball World Beach Pro Tour-Event in Doha Rang fünf belegte. In Graz wird er mit Jakob Reiter antreten.

Hier geht’s zur Meldung in voller Länge auf der ÖVV-Website

PM