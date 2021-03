Verdammt große Fußstapfen

6. März 2021

Wer auch immer heuer die Nachfolge von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel antreten wird: Fest steht schon jetzt, dass der Mister X in große Fußstapfen steigen muss. Wirtschaftlich ist der ÖSV ohnedies gut aufgestellt, rein sportlich gesehen ist zwar noch manches verbesserungsfähig, aber die Österreicher geben wieder mehr und mehr den Ton an. Bei der alpinen WM in Cortina regnete es Medaillen, fünf davon waren aus Gold, und auch die nordische WM wurde zu einem Erfolgskapitel.

Allein an diesem Wochenende gab es mehrfach Grund zur Freude. Vincent Kriechmayr, in Cortina zweimal vergoldet, triumphierte in der Abfahrt von Saalbach, mit Matthias Mayer stand ein zweiter ÖSV-Athlet auf dem Podest. Und in Oberstdorf kam weiteres Edelmetall dazu, verbucht Rotweißrot vier WM-Goldene. Summa summarum eine Wochenend-Bilanz, die sich sehen lassen kann. Und Fußstapfen, die immer größer werden…

